高雄大順陸橋要拆了 替代道路走這裡

2019-03-06 19:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市車流量相當大的大順陸橋，3月16日要拆了！恐對市區交通造成衝擊，交通局已規劃替代道路。

配合高雄鐵路地下化通車，高市府近期陸續拆除青海陸橋、青年路鋼便橋、自立陸橋，緊接著重頭戲登場，將於3月16日拆除聯繫三民區與苓雅區的大順陸橋，施工封閉30天。

高雄市交通局長鄭永祥今天傍晚前往大順陸橋會勘，他指出，大順陸橋是高雄市跨越鐵路的重要道路之一，交通流量大，尤其上下班時段，拆除期間勢必帶來不便，已規劃汽機車替代路線、公車改道，也會適時調整路口號誌，希望降低衝擊。

高市府規劃汽車改走高速公路側車道及民族路，並於建國路及九如路改道行駛；至於機車，由憲政路改走教仁路及平等路等2條替代道路，預期替代道路在上下班尖峰時段將會出現大量車潮，交通局將適時調整各路口號誌規劃。

公車部份，37、81公車改道民族陸橋，0南、0北、168東、168西、76、77、8503改道國道1號側車道，離峰將延遲10分鐘，尖峰將延遲15-20分鐘。

各路線皆不停靠「憲政路口」站，0南、0北不停靠「福德市場」站、37不停靠「聖功醫院」、「道明中學」站。

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