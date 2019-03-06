北市文化局推地方藝文培力計畫 3月起舉辦一連串活動

2019-03-06 22:32

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局主辦「文山肆伍-地方藝文培力計畫」，將由文山在地民眾與駐地藝術家從3月初起協力創作，舉辦8場工作坊、2場戲劇演出、2場講座及2場導覽。

台北市文化局今天舉辦記者會，揭開活動序幕，現場由曉劇場帶來戲劇，呈現文山區擁有豐富的自然資源，以及近幾年因開發所面臨的問題。

台北市文化局表示，「文山肆伍」行動計畫以文山區為舞台，希望藉著不同藝術家的進駐，讓外界看到這個地方的特色。策展人鍾伯淵表示，現今社會步調快速，透過工作坊、戲劇及大地活動，讓民眾了解文山區。

本週六、日在永安藝文館-表演房的屋頂小劇場，將由《感官旅程》戲劇率先登場，主要改編自作家張曼娟的系列作品，從生活中的微小事件、感官知覺，看待城市變化的脈絡，即日起在「文山肆伍」臉書開放索票。

「文山肆伍遊戲行」則於3月16日開跑，結合解謎闖關趣味的漫步路線，從景美渡船口、仙跡岩步道以及木柵公園、動物園間規劃數個定點進行闖關，3月24日、31日有專人帶領民眾進行導覽之旅。

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