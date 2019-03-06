落成一百年 總統府音樂會將首度開放民眾自由入場

2019-03-06 19:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日召開記者會，宣布「2019總統府音樂會」將在4月6日（星期六）於總統府前的凱達格蘭大道舉行，首度開放民眾自由入場，歡迎大家一起來參加。

總統府公共事務室主任張文蘭指出，2016年，總統府回應藝文界人士的呼籲與期待，恢復已停辦5年的「總統府音樂會」，除彰顯音樂平權，也希望把台灣優秀、傑出的音樂表演者推介到國內外。而首場「總統府音樂會」在總統府大禮堂舉辦，當年也邀請了很多視障朋友參加，演出者也有視障朋友，獲得很好的迴響。

她說，2017年「總統府音樂會」則以「最南方‧思想起」為主題於屏東舉辦，節目融合在地元素及多元族群的概念，將客家、閩南及原住民的元素作了非常棒的音樂融合，展現南方的熱情；2018年，「總統府音樂會」在彰化舉辦，以「吾鄉風光」為主題，結合了新詩文學與獨立樂團，及受刑人樂手的演出，也獲得很好的迴響。

張文蘭指出，今年剛好是總統府建築落成100年，「總統府音樂會」再度回到總統府，於府前凱達格蘭大道舉辦，希望讓更多民眾一起來欣賞這場跨時代的音樂饗宴。

張表示，「總統府音樂會」從復辦以來，一直秉持「藝術性、多元性、公益性」等三個主軸，每年活動都會邀請弱勢團體參與，今年也請在地的台北市政府協助邀請社福團體及社福機構院生、及特殊學校的師生一起參與；針對特別邀請來的朋友會設置座位區，一般民眾則開放自由入場，歡迎大家一起來參加這場精彩可期的音樂饗宴。

負責今年「總統府音樂會」策劃工作的中華文化總會副秘書長李厚慶表示，此次適逢總統府建築落成100年，文化總會邀請衛武營國家藝術文化中心簡文彬老師擔任音樂總監，台北流行音樂中心籌備處主任丁度嵐老師擔綱總製作人，這是一次很難得的結合，包含傳統與現代、古典與流行。內容企劃會扣緊「共同的記憶，人民的總統府」的方向，結合「地之美、人之美、心之美」三個角度，希望透過兩個小時的音樂節目，喚起大家過去的記憶，迎向下一個世紀。

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