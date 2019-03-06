新北簡易都更上路6年 核准13案建照

2019-03-06 18:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府2013年推動「簡易都更」政策，以簡便程序加速老屋重建，目前已有27案取得簡易都更適用證明，其中13案核准建照，並有4案完工。不過，這項措施必須取得所有權人100％同意，整合難度很高。

都市更新處長張溫德指出，完工的4案分別位於汐止新峰段、板橋新雅段、土城頂福段與五股登林段，其中汐止首案從申請到核發建照，只花費短短2個半月，縮短過去都更冗長繁複的審查流程。此外，已建照核發的13案分別位於汐止、板橋、五股、土城、中和、新店、三重及淡水等地區，其中有9案施工中或將於今年動工，預計2020年至2021年陸續完工，領取使用執照。

張溫德表示，有別於一般都更程序繁複，市府首創簡易都更制度，提供15％至20％不等的容積獎勵，只要住戶取得100％同意，市府提供程序簡化的申請流程，並明確告知建築配置情形，縮短審議期程，有助於改善居住安全，並提升都市防災功能與生活品質。

張溫德說，簡易都更從申請到完工，大約只需3至4年時間，其中申請核准至核發建照，平均僅約6個月，相較於一般都市更新程序須6至10年不等，甚至更久期程，大幅提升老屋重建的效率。

張溫德說明，都更處定期追蹤個案辦理情形，協助解釋法令、了解相關單位審查進度。例如最近取得簡易都更適用證明的新店區民權段社區，因建商與部分所有權人未取得共識，導致整合困難，為釐清雙方意見，都更處主動召開溝通會議，搭建溝通平台，協助雙方表達立場，盼加速社區整合。

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