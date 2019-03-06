一口咬下有戀愛感覺！最早荔枝「豔荔」上市

2019-03-06 18:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕最早的荔枝台農6號「豔荔」上市，比玉荷包早快1至2個月，黃金比例酸甜口感，被譽為「一口咬下有戀愛感覺」，屏東縣高樹鄉果農鄭盈琅和班友精心栽培7年，今年產量穩定，即將採收，想嚐鮮的民眾要把握機會。

鄭盈琅指出，「豔荔」是產期最早的荔枝，每年3月份就開始上市，產期可以到母親節；豔荔花芽分化溫度只要攝氏22度就能開花，比玉荷包或黑葉要低溫16度才會開花更有競爭力，今年暖冬影響溫度較高，全台許多玉荷包或黑葉都面臨低溫不足無法開花，但「豔荔」卻能一枝獨秀，獨占市場鰲頭，目前已有零星採收。

農糧署南區分署分署長姚志旺說，「豔荔」荔枝是鳳山試驗所鄧永興博士研發的新品種，鄭盈琅農友於7年前邀集大樹32班取得權利，在高雄及屏東都有種植。

鄭盈琅指出，當初會到高樹鄉種豔荔，是因為原本旗山有3分多地的玉荷包，因興建道路被徵收，轉而到高樹購地3公頃栽種，經過6年種植經驗與研究，雖遇到不少困難及挫折，也曾想放棄，但最後仍選擇和班員一起努力，研究如何修剪及肥培管理，直到前年才少量結果，去年和今年產量增加不少，讓他信心大增。

60歲的鄭盈琅原在日本機械公司上班，因對荔枝有特別情感，退休就投入荔枝栽種，有感豔荔對氣候適應性比玉荷包強，且產期錯開更具潛力，因緣際會下取得豔荔品種權，今年讓民眾可以從3月起吃豔荔，5月吃玉荷包，緊接黑葉、糯米荔枝上市，產期錯開，整整半年都是荔枝市場。

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