每見面必做愛！幼兒園教師女友「想生孩子」 男子大喊吃不消

2019-03-06 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕有男性民眾透過匿名貼文抱怨自己的女友，他表明對方任教於幼兒園，每週六、日休假時女友一定會登門做愛，讓自己對床事產生恐懼感，只要到了週五就會不斷想著「她要來了」，十分想與女友分手。

男子透過臉書粉絲專頁「靠北女友」發文寫道，雖然女友人真的非常少，但「只要放假就會來找我，而且都是七早八早就來，最早有過7點多就到門口」，「真的受不了每次來找我都一定要做」，現在自己已經相當害怕做愛，認為女方性慾超強，自己的想法是不用每週都打砲。

男子指出，女友每次想要就會說「想生孩子」作為暗示，有次2人同床睡醒後，女方見到男方晨勃但求愛被拒，竟然表達「躺好不要動」、「男生起床是硬的不要浪費」，自行騎上身坐活塞運動，讓男方心裡感到相當不舒服，男子非常想與女友分手，他最後寫道「你真的好恐怖 恐怖到讓我對上床產生了恐懼」。

網友們認為男子的經歷相當獵奇，紛紛留言指出「你女友是松板（阪）老師ㄛ」，但不少女網友認為男方相當「沒用」，留言表示「我1天最少也要3次、1個禮拜7天，總共做了21次我還不夠勒」、「我之前有在上班，跟男朋友一個禮拜見面3、4次，幾乎都會做欸」。

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