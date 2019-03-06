作環保！ 他跟兒子「包」了台南電動BUS上班上學

2019-03-06 20:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南第4條電動公車「中華環線70路」已上路，由於目前推廣期，6月4日前持市民卡免費，黃姓市府員工以身作則帶兒子體驗，不花一毛錢「包車」上班上學，讓他不禁PO臉文分享，大讚「特斯拉大降價，還是買不起.......響應環保不用對不起自己......」。

黃姓市府員工表示，由於住家附近及永華市政中心都有站點，兒子就讀的幼兒園也在市府附近，因此帶兒子搭早班車，後段路程沒有其乘客，成了父子倆「包車」上班上學，5分鐘就達目的地。

他表示，平日開車載兒子到市府上班，單趟油錢就差不多20元，而且還不一定找得到公家停車位，路邊停車也要付費，即使3個月推廣期結束後，搭乘電動公車持市民卡亦有半價9元優惠，實在很划算，更不用花油錢繞路找車位！

這條電動公車路線，由興南客運營運，串聯中華北路、中華西路、健康路、長榮路、林森路、開元路、永康區中華路等重要幹道與鬧區的環狀路線，除行經市府永華行政中心、市立棒球場、體育場、台南火車站等公共場域地點，亦停靠台南高工、成功大學、台南一中、長榮女中、台南高商、家齊中學等校，是條民眾通勤通學、日常生活交通路線。

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