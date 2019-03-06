確定要拆！ 文化大學大典館違建排拆時間未定

2019-03-06 18:42

〔記者郭安家／台北報導〕文化大學大典館日前失火，經爆6至8樓屬既存違建，台北市政府進一步確認是已超過法定容積的實質違建，建管處表示，依「台北市違章建築處理規則」第25條規定，危害公共安全之「屋頂加蓋第二層以上違建」應優先執行拆除，故不得補照，但拆除時間未定。

此外，本報今獨家報導，市長室會議要求建管處於3個月內完成修正「台北市建築物申請補辦建造執照及雜項執照辦法」建管處也說明，這是因為過去不少「程序違建」雖得經補辦建造執照程序合法化，但現行遭查報的新違建，屢見藉由「補照辦法」不斷重新掛件申請而拖延被強制拆除的不合理現象。

建管處張明森處長表示，為強化建築管理，杜絕違建藉由補照程序延宕拆除的亂象，將立即啟動修法，針對違建補照次數、時序嚴格控管；凡屬違建申請補照案，補照期限為1個月；如需辦理結構安全鑑定案件，補照期限為2個月；如涉及都市設計審議、水土保持計畫等需行政機關審查事項，補照期限最長不得超過6個月，且限制僅能申請補照1次。

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