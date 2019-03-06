台中慶祝童軍節 明道中學2人獲最高榮譽「國花童軍章」

2019-03-06 22:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市慶祝三五童軍節，6日由市長盧秀燕頒獎。明道中學蔡孟修、柯宏諭獲最高榮譽「國花童軍章」、童軍團長蔡志隆授GSAT工作服務「銀狼獎章」。

今年明道中學童軍團榮獲「獅級章」2人、「長城級章」4人、「國花級章」2人，團長蔡志隆團長亦獲世界童軍總部GSAT評鑑工作「銀狼獎章」，也是國內童軍教育的里程碑，有機會可以舉辦國際性的童軍活動。

蔡志隆表示，明道中學自103年就開始推動六年一貫的完整童軍教育，從國中的通識課程、卓越成長營、全國大露營、進程考驗，到與國際接軌的WSJ世界大露營等，完整的童軍教育成果，從同學們身上也應證了負責任及勇於挑戰的態度。

獲國花童軍章蔡孟修同學，透過國中課程才開始接觸童軍活動，身為農家子弟，因生活環境也同時應用到童軍的繩結技巧，而開始產生興趣。

國高中六年，取得18個專科章、EMT1專業急救證照，主動爭取參與各項童軍活動，更在2017年擔任全國高中職蒙古亞太區大露營聯隊長。

蔡志隆表示，因參加童軍團，讓自己敢上台發言，並發現自己有領導能力，也透過擔任重要職務，學會轉換溝通方式。此次成功挑戰國花童軍章，受到父母及團長鼓勵：「要玩就要玩到最出色！」

另一位獲得國花童軍章柯宏諭，則是從六歲開始跟隨父母親參加台中傑人童軍團，透過社區童軍落實服務精神，積極參與志工服務，在校擔任學生會副會長，並從國中開始，每年寒暑假都到偏鄉帶領英語營隊，堅持童軍「幫助他人，服務他人」的精神。

柯宏諭表示，未來計畫前往美國唸書，有機會也會參加當地的童軍團，秉持「一日童軍、一世童軍」的精神，繼續為童軍運動奉獻一己之力。

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