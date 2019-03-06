新北設籍抽獎拚400萬人 可望4月底達標

2019-03-06 16:29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市拚400萬人口活動接近尾聲，總人口數已經突破399萬8000人，民政局長柯慶忠今（6）日主持第12波滿千抽獎活動預告，只差2000人，新北400萬人口可望在4月底達標；民政局統計過去11波抽獎，已有超過2100人中獎，其中有17人重複中獎。

柯慶忠說，新北市有山有海有都會區，加上近年改善交通建設、積極招商引資，提升生活機能，原本預計6月達標400萬人口，目前可望提前至4月底達標，僅剩2波設籍抽獎機會，在新北就業、就學、生活的外縣市民眾，把握機會設籍。

民政局統計，自今年1月到現在，新北市人口增加超過2300人，光林口、淡水兩區就各增加超過600人，而汐止沿新台五路發展的「汐止大經貿園區」有大型購物中心進駐，與內湖、南港高科技產業相鄰，吸引大量就業人口進駐，今年已有超過300人遷入，成為近期人口增幅第3名的區域，已突破20萬人，未來發展可期。

第12波抽獎是由107年3月7日至108年2月22日設籍新北市的11萬6154位市民中抽出關島雙人來回機票，頭獎民眾可以前往浪漫海島放鬆度假；最後一波將抽出最大獎淡水「海洋都心3：中央花園」17坪套房，套房預計今（108）年8月完工。

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