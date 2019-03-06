日治八旬榕樹 特教師生照護獲選最美校樹

2019-03-06 15:28

［記者黃旭磊／高雄報導］特校師生照護八旬榕樹，將周遭改造成拍照景點獲選全國最美校樹。

福田樹木保育基金會「全國最美校樹」選拔活動從2014年起連辦5年，高雄市立成功特殊教育學校經過初審、現地複審與決審，當選2018年全國6校最美校樹之一，並獲「評審特別獎」，師生欣喜，本週努力打掃落葉、維護環境喜迎民眾前來休憩。

榕樹位於成功特校旁前鎮區建隆里，1920年間被發現於原台鋁舊員工宿舍區，緊鄰國民政府遷台後眷村（舊君毅正勤社區），1991年間區域房舍老舊拆遷，遺留殘破屋瓦，榕樹於荒地孤立、命運可危，1995年成功特校遷建到此地，師生從此與榕樹共生成長。

初春樹區落葉紛飛，而10多年來，特校師生掃落葉、垃圾並進行職教洗車課程，學生學到生態並培養洗車就業技能，校方則每年編列預算，委外專業廠商評估病蟲害並疏枝修剪。

1名學生說，每週來「榕樹爺爺」身旁上課、學洗車，爺爺身軀老當益壯，長青健康。

成功特校主任鄭坤益今天表示，106年曾以改造老榕樹下通學步道為主題，獲高雄市府核定步道整建工程計畫，去年12月完工，配合老榕樹校園美感場域改造，提供社區居民晨間及傍晚乘涼休憩，假日也吸引對街「集盒KUBIC貨櫃文創園區」遊客駐足拍照。

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