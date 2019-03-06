冬天不怕凍屁屁！汐止長安國小 首推使用免治馬桶

2019-03-06 15:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市汐止區長安國小創全國首例，在校園廁所裝設免治馬桶，今天正式啟用，由校長張維中、民進黨議員張錦豪、自治市小市長王丞佑為長安國小的新廁所進行剪綵。

長安國小此次改造除融入在地星光橋美景，同時結合學校地理位置，1樓彩繪牆採舊式蒸汽式火車、2樓採現代電氣化火車。家長會長宋心慧說：「學校長期致力於推動品德教育，透過這次廁所改善，引進兒童專用免治馬桶，讓學生培養愛物惜物的好習慣，真是很貼心的想法。」

據了解，此次廁所改造地點位於長安國小傳學樓1、2樓，因原先設計單層為女廁、雙層為男廁，考量使用學生大多為低年級，避免學生使用廁所要上下樓，便規劃改造為男女廁。教師陳怡如指出，「男女生共用廁所很方便，孩子們不需要再跑上樓才能上廁所，設計上又能夠兼顧使用者的隱私，孩子們使用的很愉快。」

總務主任高嘒君也表示，「為學生營造美感又溫暖舒適的如廁空間，像在家裡一樣可以安心地上廁所，是一件再幸福不過的事！讓美感存在於生活中，透過體驗生活，提升學生生活的品味，實現教育部推動美感教育的核心理念。」

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