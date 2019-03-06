花園城市評選取消外聘遴選委員惹議 宜縣府：會檢討

2019-03-06 15:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府舉辦的花園城市評選，每年都會依據全縣12鄉鎮綠美化程度，選出6鄉鎮給予補助；不過，宜蘭市長江聰淵指出，宜蘭市於評選中2連霸，今年也很有信心，但縣府臨時取消外聘的評選委員，全改為府內委員，讓他憂心會影響評選公平性；府樹藝景觀所指出，取消外聘委員是想讓各鄉鎮的綠美化更符合縣府政策方向，針對外界的疑慮會予以檢討。

宜蘭縣政府於2012年起，為推動公共空間植栽綠美化，營造花園城市景觀，提升縣民優質生活環境，開始辦理花園城市植栽綠美化獎勵及考評選要點，針對縣內12鄉鎮市公所的公共空間、重要節點、道路空間、橋梁天橋、水圳周邊、堤後邊坡、田野景觀、社區、閒置空間或髒亂點等進行評鑑，前6名可獲得縣府發放獎金及綠美化補助經費，以逐步提升全縣景觀品質。

評選於每年3月開始評審，評委由外聘與府內人員組成，至於前6名鄉鎮，分別可130萬元、120萬元、100萬元、90萬元、70萬元及60萬元補助獎金，今年審查於昨日開始，今日結束；不過，江聰淵透漏，宜蘭市公所已在該評選2連霸，今年本來也很有信心力拼3連霸。

但他指出，過去考評有外聘專業評委，今年縣府卻取消外聘委員，全改由府內人員參與評選，且是在評選前一日才告知，詢問縣府承辦也說不清楚，不但讓人有遐想空間，更憂心評選結果會因此不夠專業，也不夠公平。

樹藝景觀所回應，景觀所自去年8月才承接花園城市評選業務，為整合全縣植栽綠美化及景觀政策，並由各單位檢視部門推動成果，作為部門下年度推動計畫參考依據，所以今年才由府內主辦景觀及綠美化相關業務的局處，推派業務主管擔任評選委員。

樹藝景觀所說，評選項目、成績標準並未改變，委員也皆具專業知識，絕對沒有造成不公平的問題，日後景觀所也會視考評情形進行檢討，如有需要，將於評選中增加外聘委員協助考評及綠美化的推動。

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