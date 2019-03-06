宜蘭學生靠節電賺畢旅、校外教學基金 半年節電省25萬元

2019-03-06 15:30

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府於去年6月至11月，辦理「宜蘭縣夏月節電畢旅基金大作戰競賽」，邀請縣內國中小與高中學生組隊，利用這6個月回家節電，今成績結算，於縣府大廳舉行頒獎典禮；宜縣環保局指出，今年共46隊參與，半年期間較去年同期節省約近4％的電力，約省下25萬元，因成效卓越獲獎的34支隊伍，可獲得畢旅或校外教學基金補助。

宜縣府今年首度辦理「宜蘭縣夏月節電畢旅基金大作戰競賽」，共有23所學校、46支隊及760名學生參與，根據縣府統計，所有參賽者，半年共節省9萬餘度的電力，以1度2.5元計算，預估省下約25萬元。

參賽隊伍分有高中組、國中組及國小組，團體組獲獎隊伍，高中有1隊、國中15隊，國小有18隊，每隊分別可得到5萬元、3萬元及1萬元獎金，當作畢旅或校外教學基金，個人組也有頒獎，共50人得到，每人可得到500元聯合勸募禮卷。

縣環保局指出，競賽也與在地的NGO合作，從能源教育之啟發，讓學童了解為何要進行節電行動，有全面的認識及多元思考，在獎金誘因與實際能源教學的大力配合下，帶動學生家庭節電。

宜蘭縣長林姿妙表示，透過節電競賽的方式，讓學生相互督促，可達到節電的風氣與成效，讓宜蘭成為一個乾淨的縣市。

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