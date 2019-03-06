竹東高中運動場年久失修 整建完工後煥然一新

2019-03-06 15:06

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國立竹東高中的運動場使用長達11年，已有多處損壞，身為校友的新竹縣立委林為洲獲悉後，協助校方向體育署爭取到320萬4000元補助整建，整建工程最近完工，師生們相當開心。

「運動場是學生活動筋骨的聖地，這次我的母校竹東高中運動場整建與修復，讓學弟妹們運動、訓練環境及社區居民的使用上能夠更安全、穩固。」林為洲開心地在臉書上和大家分享他和學弟妹們的喜悅，並期許這次運用新式現代工法施作的運動場，使用壽命能夠更加延長，未來他也會持續爭取新竹縣教育與體育資源的挹注，讓新竹縣的各項環境更加完善。

竹東高中的運動場除了環狀的跑步區外，還有籃球場、網球場、排球場，這些室外場地長期日光曝曬與風吹雨淋損壞嚴重，地面已嚴重破損、龜裂、凹凸不平，學生高強度運動時恐有摔傷危險，這個運動場也是社區民眾每日清晨、黃昏和假日休閒與活動的好去處，社區居民、早操協會、鄰近國中小學生、太極拳社團都會來使用，因此不但校方希望整建，當地民眾也頻頻反映要求改善。

林為洲辦公室表示，去年向體育署爭取改善竹東高中運動場地，3月間辦理現場會勘、6月底獲得核定補助320萬4000元，運動場整建工程在最近完工，包括跑步區和周邊球場看起來煥然一新，相信不但有助於校方體育教學和學生運動健身，對喜歡到這個運動場附近居民來說也是一大福音。

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