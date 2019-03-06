開春台南首場就博會3/9登場 釋2000餘職缺求才

2019-03-06 14:48

［記者王涵平／台南報導］今年開春首場大型徵才活動3月9日登場，南市勞工局長王鑫基表示，75家廠商提供2765個工作機會，歡迎求職民眾把握機會。

2019「台南過生活 台南呷頭路」Part1就業博覽會，9日在善化區文康育樂中心舉行，包括期美科技、啟碁科技、直得科技等多家科技大廠，近千個超過3萬元以上薪資的工作機會。

勞工局今召開記者會，邀產學等各界與勞工局「工寶」意象介紹多項貼心加值服務，王鑫基表示，幫市民找工作、幫廠商找人才，是市府最重要的就業政策，每年辦理4場大型、2場中型就業博覽會及300場以上的小型徵才活動，9日活動當天有南科就業導覽專車，帶領求職民眾由活動會場出發到南科園區，透過車上導覽來瞭解南科周邊的環境及進駐廠商，上午10時及11時共計2梯次由活動會場出發。

此外，活動當天只要「投3家履歷」，就有機會參加南科贊美酒店住宿券的摸彩活動，或可兌換知名善化特產，現場更提供有健走腰包、流線玻璃瓶、折疊環保餐盒、韓版雙肩包、慶安宮之護身平安符及開運米等求職兌換好康禮。

職訓就服中心主任梁偉玲表示，就博會當天有提供免費接駁車自8點40分起從善化火車站到就博會場，末班車時間為中午12點35分。

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