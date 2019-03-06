為愛離家定居池上 多元就業讓他們為在地產業盡心力

2019-03-06 14:57

［記者王秀亭／台東報導］池上鄉富興社區林國欽、莊淑桃兩人都是因為愛，遠離家鄉定居池上多年，早把池上視為第二故鄉，又因勞動部多元就業方案，推廣及製作染布、十字繡，試圖為在地產業盡一份心力。

擔任勞動部高屏澎東分屬多元就業方案專案經理的林國欽，原本在台北金融業擔任業務，結婚與妻子回到妻子的老家池上富興社區，一待就是10多年，林國欽說，3年前經多元就業方案協助，開始推廣社區產業，將在地染布、十字繡等手工藝，設計成各種製作體驗，提升產業價值。

同為多元就業方案成員的莊淑桃，則是從澎湖遠嫁池上20多年的池上媳婦，因喜歡手工藝創作，成為多元就業方案一員後，利用專長為社區開發製作特色產品。

莊淑桃說，多元就業方案的社區服務，讓自己重新認識住了20多年的第二故鄉，更可將興趣運用到社區特色商品的製作，甚至帶著遊客體驗各種DIY課程，讓外地民眾進一步認識富興社區的產業。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，多元就業方案是勞動部與民間團體合作促進地方發展，藉由引導待業者參與計畫，提升其工作技能及培養自信，同時活絡在地文化產業發展，進而提升產業價值。

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