田中高鐵站區不辦燈會要標售 網譏：賣地拚經濟

2019-03-06 14:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣棄權明年台灣燈會主辦權的話題持續發燒，原本可能被拿來做燈會場地的彰化田中高鐵站確定出局，縣府今舉辦高鐵彰化站特定區土地標售說明會，彰化縣地政士公會理事長邱銀堆說，高鐵站若能辦燈會一定會產生產業開發的吸磁效應，這項利基消失很可惜。

縣府地政處今在中庭舉辦名為「投資彰化、專人服務、高鐵特區、首選彰化」的說明會，吸引仲介業、土地開發商、銀行、地政士代表參加。

由於連日來因為縣府不辦明年台灣燈會引發爭議，原本可能是燈會場地的田中高鐵站區，因此與燈會無緣，記者問及邱銀堆對彰化不辦燈會的看法，他說，台灣燈會若能在田中高鐵特定區舉辦，一定會帶動地方產業，讓北部、南部等外地人更了解田中高鐵，也打開知名度，畢竟高鐵是地方發展的中心，如果能讓更多人知道讓更多產業進駐，一定有其利基存在。

邱銀堆建議縣府，燈會是一次性活動，短期會有衝擊，長期影響不大，要提高高鐵土地的開發誘因，放寬進駐產業別並縮小土地標售面積，他說，「放寬產業類別比調整土地開發容積率和建蔽率更重要！」

也有房仲業者說，屏東燈會把屏東縣長潘孟安塑造成「燈流」的人物，證明燈會活動可以提高城市知名度，更能創造「英雄」，田中高鐵站若明年也能成為燈會活動場地，對站區土地開發和城市知名度一定有相輔相成的效果。

對於縣府舉辦田中高鐵站土地標售說明會，值此燈會棄權事件發酵，有民眾在網路留言嘲諷說，嘿嘿，賣地拚經濟…，也有網友說，沒燈會來發光發熱，土地不好賣囉！

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