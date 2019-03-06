子宮頸癌疫苗免費開打 巡迴竹市20所國中

2019-03-06 13:59

〔記者王駿杰／竹市報導〕為守護健康，新竹市府今天辦記者會，宣布7日起啟動國一女生免費子宮頸癌（HPV）疫苗校園巡迴接種服務，預計會有2千4百人受惠；市長林智堅指出，竹市已連續9年自主編列疫苗預算，今年邁入第十年，首度由中央編列預算，推動「寶貝123， 防癌非難事」，針對全市國「1」女生，巡迴「20」所國中，從今年「3」月起開始施打HPV疫苗。

林智堅指出，市府7日起至11月委由醫療團隊到轄內20所國中進行免費子宮頸癌疫苗接種，預計有2千4百名國一女生受惠；第一劑於3月施打、第二劑於9月施打，若家長對子宮頸癌疫苗有任何疑問，可參考衛福部送給學生的「關懷包」，也可打到諮詢專線，深入了解疫苗後再決定接種。

林智堅說，子宮頸癌疫苗對子宮頸癌的防治有效且重要，市府率先實施該政策，早在10年前年就自行編列預算，每年免費替國一女生施打子宮頸癌疫苗，今年很高興中央也加入了這個行列，保障孩子的健康。

衛生局長吳昭軍指出，近年衛教進步，本次HPV疫苗全面施打政策，已於轄內20所國中校園辦理巡迴衛教宣導，也為每位學生準備了關懷包，關懷包內有致學生家長的一封信、HPV疫苗衛教手冊及接種等說明，家長與接種者可先了解疫苗益處、副作用後，再決定是否接種。

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