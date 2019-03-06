一夕變違停！無預警塗銷合法停車格 高市交通局惹怨

2019-03-06 13:08

〔記者黃建華／高雄報導〕韓國瑜市長力拚市政滿意度，高雄市交通局停車管理中心228連續假期卻無預警塗銷「中正高工」旁二聖路數個路邊停車格，原本停放在合法停車格的民眾汽車，一夕之間變違停，施工人員卻僅在民眾汽車雨刷夾張A4大的通告紙聊表「造成不便，敬請見諒」，但限期3天內自行移車，很多車主渾然不知合法停車變違停，前往開車才知，罵聲四起。

對此，交通局停管中心人員表示，「主任休假中，應該下禮拜才回來。」交通局長鄭永祥則手機沒接，迄記者發稿時，未對此表示看法。

一名黃姓車主就痛批：「若舉家外地出遊超過3天，不知停車格被塗銷，車子豈不是要被拖吊走、罰單要算誰的!」更讓他光火的是，通告內容還要民眾自行移車前，不得任意拿走該紙通告，並恫嚇若塗改通告內容將辦民眾偽造文書。

他指出，交通局停管中心人員僅是把通告紙簡單夾在民眾汽車雨刷，萬一風大被吹走，車主權益受損難道要自認倒楣，就算是公文或罰單送達也有一定簽收程序，痛批交通局停管中心「好大的官威！」

市議員蔡金晏聞訊表示，交通局停管中心做法確實不夠周延，按理塗銷停車格標線，應設法通知已停放在停車格標線內的車主移車，或協助把民眾汽車移置到合法停車格，以免引發爭議。

法界人士也指出，民眾把汽車停放在有收費的合法公共停車格，雙方契約關係就成立，基於信賴保護原則，停管中心若因故要塗銷停車格標線，交通局是路政監理主管機關，應掌握有車籍車主資料可連繫通知車主移車，如果真的聯繫不上，也應協助移置法定停車格，在地上寫下移車保管地點，避免民眾的法益不受侵害。

對於連續假期中塗銷路邊停車格標線，引發民怨，交通局停管中心人員僅表示，「主任休假中，應該下禮拜才回來。」

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