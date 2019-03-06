去年PM2.5近4萬筆列無效 環團控環保署空汙數據造假

2019-03-06 12:39

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃今日與朝野立委共同召開記者會，揭露環保署去年度PM2.5監測數據，竟有3萬9456筆列為無效，創下11年新高，還比2016年高將近一倍。他質疑環保署資訊有「造假」之嫌，假如有異常數據應該補正，設備維修時也該事先公告，避免設備該發揮時無法正常發揮。

不過，與會的環保署監資處副處長王嶽斌表示，偵測儀器都有保養校正作業，也須依週、月等期程維護，一週大概四到六小時。而儀器如有異常情形等不確定性，因此會產生一定比例缺值，但非僅台灣如此，各國測站皆是。他強調，環保署並沒有美化數據、造假。

葉光芃今日上午和民進黨立委劉建國、時代力量立委徐永明共同召開記者會，葉光芃呼籲，行政院長蘇貞昌應就此案提出專案報告。與會的民進黨立委劉建國在立法院社福及衛環委員會擔任召委，他擬於本會期安排相關部會專案報告。

葉光芃表示，2016年PM2.5的監測大數據，無效數據是2萬640筆，但這2年卻大幅增加，在2017年增至3萬3661筆，去年更達3萬9456筆，而近2年PM2.5無效值特別高，究竟有何玄機？而台灣健康空氣行動聯盟分析近3年儀器、程式檢核，台北市中山站無效數據最多，在2016年多達1011筆，其次是2017年的及2015年，2016年彰化縣二林站599筆排名第四，呼籲環保署應說明程式檢核標準為何。

台灣健康空氣行動聯盟也呼籲，PM2.5監測要提出第三方公正單位，且非環保署外包商的驗證證明，如有違法竄改，環保署正副署長都須負責，另無論數據有無異常高值，網站、APP都該提供資料，機器異常也該提出證明，保養維修需預先提出正確時間。

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