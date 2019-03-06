生病是復元路上的學習之師 高醫精神部病友藝術聯展

2019-03-06 11:40

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫大附設醫院精神醫學部，今日起至17日止，在高雄市立圖書館總館8樓舉辦「復元者藝術聯盟作品展」，展出80名病友的創作，包括心理衛生海報、粉彩畫、自畫像、布畫創作及個人展區等，讓大眾能親近認識心理健康及精神復健。

其中一名55歲的思覺失調症患者小妤（化名），從事音樂家教，7年前開始出現人際退縮、認知反應不佳等情緒障礙，曾在高醫精神科住院治療，病況穩定後轉日間病房、社區復健中心等做復健。

小妤後來外出就業，卻因擅自停藥，而再次發病、重新經歷復健歷程，2年前透過就業輔導至大同醫院手術室做包裝雇員，至今工作一年多，獲得職場同事的肯定。

小妤喜歡繪畫，復健過程中嘗試以大大小小的圓點貼紙做創作，想法與組合創意源源不絕，至今作品逾萬件，內容豐富多元，讓人嘆為觀止。

去年9月，她找職能治療師游濬瑋表示想開展，「我存了工作一年的錢，想圓夢辦展覽分享作品給大家看!，」小妤這句話促成了這次展覽的契機。高醫精神部主任柯志鴻希望藉此展覽建構病友們共同分享的平台，彼此相互扶持，走出低谷，迎向陽光。

職能治療師游濬瑋表示，精神疾病的復元歷程，像螺旋狀前進後退又前進，需要有耐性學習與疾病共處。小妤在精神急性病房治療讓症狀得到控制，日間病房建構作息規律，社區工作隊訓練手、思考、人際。小妤表示，好好吃藥與生活作息規律，狀態穩定的精障者可跟一般人沒兩樣，追求自己的夢想及希望。

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