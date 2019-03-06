空品連續監測數據無效多 環保署澄清無造假

2019-03-06 11:43

〔記者劉力仁／台北報導〕環保團體上午召開記者會質疑環保署空氣品質檢測站「假數據、真空污」，107年無效缺值數據高達4萬筆，環保署立即強烈回應，副署長蔡鴻德強調，絕無造假，所有的原始值與檢核結果都放於環保署網頁，可接受各界檢視。

環團檢視環保署監測數據，2018年PM2.5無效值創11年新高，且比2016年增加近2萬筆，林口站、橋頭站竟2個月數據無效，2018年比2017年「未檢出」增加近萬筆。

環保署監資處副處長王嶽斌說明，測站採取自動儀器監測，缺值來源主要原因包括儀器例行必要之維護、校正程序，舉例而言，每週4到6小時的例行維護，乘以1年52週，再乘以全台77站，平均每年就有超過2萬筆數據屬於例行維護無效的缺值。

此外，其他產生缺值的原因，包括儀器超過15年老舊，流量洩漏、溫度異常、濾紙穿孔或斷帶、站房跳停電等不可抗力因素。

王嶽斌表示，以日本為例，自動監測儀器可能因20幾種原因發生缺值，若每天低於4小時缺值，即可認為日均值有效。1年有250天以上有效日均值，即可納入統計年報。另外一個正常流程為透過數據檢核刪除異常數據，以環團質疑的林口站、橋頭站為例，兩監測站檢核之後，PM2.5濃度反而上升，可證明並未美化數據。

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