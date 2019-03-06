別上當花冤枉錢！食藥署認證這些廣告都「膨風」

2019-03-06 10:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕看到太吸引人的產品廣告，別輕易相信，小心花了冤枉錢。食品藥物管理署今天公布「膨風廣告」稽查，包括食品、藥品、化妝品等廣告，因違規宣稱療效、誇大功效，都被各地衛生局開罰。

違規廣告監控排行表中，排名第一的是「台灣綠峰膠PPLs」，其次為「芙婷寶」、「聚安堂天王補心丸」；而以食品違規廣告受處分最高的廠商，則以「儷都國際公司」違規處分金額最高，違規次數前三名產品為喜樂纖、醇養妍及聰蓉活力飲。

「飛蚊症、青光眼、白內障的問題…PPLs它就可以…來解決很多眼睛的問題…」、「OO產品…可改善70%以上更年期症狀…」、「OOOO你就趕緊拿回來吃…親像說心脹大…瓣膜鬆掉的、心血不夠…攏總可以使用…」等，都是食藥署去年度查獲的違規廣告。

食藥署去年監控電子媒體包括電視、電台、網路廣告，共計1萬225件，共查獲1142件違規廣告；以媒體類別區分，網路639件最高，其次為電台媒體286件，電視媒體217件。

以產品類別區分，食品類高達738件第一，化粧品類270件次之，再其次則為藥物類134件。

另以違規食品、藥物、化粧品廣告宣稱效能類型統計顯示，以宣傳「皮膚美容」、「減肥瘦身」、「骨骼肌肉」功效分據前三名。

去年各地衛生局裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計7111件，罰鍰金額達2億3255萬元；食藥署表示，違規廣告經稽查獲確認為後，一件裁罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰，若再次違反，就可要求業者歇業或停業，可按次處罰到停止刊播為止。

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