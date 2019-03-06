醫訊》C肝治療健保給付 柳奇偏鄉特別門診成效佳

2019-03-06 10:18

［記者王涵平／台南報導］C型肝炎口服藥物新療法上市後，治癒率高達95%以上，今年起健保全面給付，柳營奇美醫院在偏鄉開設特別門診，患者治療成效佳，胃腸肝膽科主治醫師林政衡呼籲及早治療。

林政衡指出，台灣目前除了B型肝炎可用疫苗預防，實際罹患C型肝炎的人數眾多，C型肝炎治療應及早開始，一來可以避免肝臟細胞因發炎而變成肝硬化，同時也可降低肝癌發生的機率。

他說，目前除治癒率高，療程更可縮短至8至12週，健保署自今年元月起，C型肝炎全口服新藥不再限定肝纖維化程度，只要檢驗出有C肝病毒就可使用。雲嘉南地區40歲以上成人的盛行率高達7.3％，其中在台南的部分鄉鎮更是有10%以上的盛行率，已篩檢出罹患C型肝炎的患者治療刻不容緩。

林政衡表示，目前柳奇已開設C肝治療門診，由豐富經驗的專科醫師負責診治，同時也深入偏鄉地區，繼去年在下營區開辦巡迴醫療C肝特別門診成功治療27人的經驗後，今年續於官田區開辦，希望提高偏鄉民眾就醫的便利性和治癒率。

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