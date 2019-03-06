冷氣團報到越晚越冷 北台灣一路濕冷到週日

2019-03-06 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晨鋒面通過，已為部分地區帶來降雨，鋒面後冷氣團逐漸南下，氣溫下降、越晚越冷，氣象專家吳德榮表示，北台灣濕冷將持續至週日（10日），直到下週一（11日）天氣轉乾，降雨才會停歇。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天清晨鋒面通過後，大陸冷氣團逐漸南下，由北而南各地氣溫逐漸降低、越晚越冷，北台灣入夜後最低溫降至14度左右，其他地區也轉略冷，中部以北有雨，連南部也有降雨機率。

吳德榮進一步表示，明後兩天北台灣整天濕冷，明晚至週五（8日）清晨北台灣沿海空曠地區低溫下探11、12度，都會區則在13、14度左右，由於屆時將是濕冷天氣，體感上更顯寒冷，提醒怕冷的民眾做好防寒準備。

吳德榮指出，週五白天至週六（9日）冷空氣逐漸減弱，但由於雲多且降雨，回溫幅度有限，北台灣仍為濕冷天氣；週日新一波鋒面及東北季風南下，北台灣持續溼冷，直到下週一、二降雨停歇，天氣才將好轉。

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