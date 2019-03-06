《政經》選前報民調免罰 彭文正：當初我就認為不違法！

2019-03-06 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕民視政論節目《政經看民視》在去年大選民調封關期間內播出2014年《聯合報》選前民調，而新聞部副總胡婉玲在播出前就向董事長郭倍宏、總經理王明玉表示此舉不妥，為此和主持人彭文正槓上，演變成「彭胡大戰」。不過台北市選委會傳出日前已決議不罰《政經》，彭文正得知後則說：「當初我就認為不違反《選罷法》。」

根據《周刊王》報導，當時胡婉玲向郭倍宏、王明玉表示《政經》播出民調內容後恐遭罰2000萬，甚至影響NCC日後審照，建議修改節目內容，不過郭倍宏指示原封不動播出《政經》，事後胡婉玲和彭文正槓上，連續兩天在公司LINE群組內上演「彭胡大戰」。不過北市選委會在1月29日通過裁定不罰《政經》，有內部人士認為，彭文正先前獲郭倍宏力挺，《政經》現在又免受罰，等於完勝胡婉玲。

北市選委會副總幹事余淑（女宜）針對中選會所指的「新舊民調不得引用」表示，中選會所指得應該是「同次選舉投票10天內、10天前的民調」，並非是引用「幾年前的舊民調」。針對《政經》不必受罰，胡婉玲表示很高興公司不必受罰，但談起「彭胡大戰」，胡婉玲強調《政經》不屬於民視新聞傳播群，她不評論節目內容，此次製播純粹是有同仁審慎處理才爭執很久，至於LINE群組風波是另一回事，無須多談。

彭文正對此則說：「我不知道台北市選委會裁定不罰，但當初我就認為不違反《選罷法》，因為引用4年前的選舉民調，無關2018年，選舉人也不同。」被問及「彭胡大戰」，彭文正強調：「即使是上司和下屬，互動也要有分寸，希望民視有合理的工作文化，任何部門都不要有在辦公室裡潑婦罵街的情形。」至於外傳兩人的瑜亮情結，彭文政則直言：「我的輩份應該比她（胡婉玲）高一些吧！況且我不是民視員工，沒什麼好瑜亮的。」

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