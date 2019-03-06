今越晚越冷 明起大陸冷氣團發威 中部以北低溫僅11度...

2019-03-06 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕今日因鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地天氣較為潮濕和不穩定，中部以北及東北部有陣雨，並有機會發生局部大雨，其他地區也可能有局部短暫陣雨，建議民眾外出時要攜帶雨具，以備不時之需。

今日氣溫方面，預測北台灣低溫僅約15度左右，高溫約20至22度，高溫與昨天相較明顯下降約6、7度之多，東北部高溫約24度，中南部及花東高溫約28至31度，相對北部較為暖熱些，不過越晚也會越冷，低溫將也會降至17至19度，因此各地都要注意氣溫明顯下降的趨勢，做好保暖措施以免受涼。

今日空氣品質部分，因鋒面通過及大陸冷氣團南下，全台各地降雨洗除作用明顯，加上風速增強影響，空氣品質多為「良好」至「普通」等級，但西半部及馬祖、金門地區易有低雲或局部霧影響能見度；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區位於尾流弱風區，空氣品質為「普通」等級。

週四至下週日（7日至10日）前兩天受到華南雲雨區東移影響，後兩天受到鋒面逐漸通過影響，整期水氣明顯偏多，各地天氣不穩定，中部以北及東北部有陣雨，甚至有機會發生雷雨，局部地區有大雨發生的機會，南部及花東也會有局部性的陣雨出現。

氣溫方面，週四、週五（7日、8日）在大陸冷氣團影響之下，北台灣明顯偏冷，其他地區早晚亦偏冷，強度直逼強烈大陸冷氣團，清晨及夜裡為此波冷氣團影響最明顯的時候，預估中部以北及東北部低溫僅11至13度，南部及花東約15至17度；週六、下週日（9日、10日）雖然大陸冷氣團減弱，但鋒面接續影響，水氣仍多，氣溫僅稍微回升。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 20 18 ~ 26 21 ~ 27 21 ~ 25

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