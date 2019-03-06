03/06 各報重點新聞一覽

2019-03-06 06:17

自由時報

治安亮紅燈 高雄一夜3砍殺

北中南大都會，治安亮紅燈！近來雙北市、台中市等連傳街頭大規模鬥毆、甚至超商擄人等聳人聽聞事件，昨更在高雄大都會一夜密集發生三件砍殺案，釀成七人受傷。警政署已要求嚴懲街頭暴力，不容許挑釁公權力行為；警政署長陳家欽並在視訊會議中，要求應立即以優勢警力處置壓制、究辦，事後還要「追查源頭、斬斷後患」，蒐報滋事者犯罪情資，並對易滋生事端場所加強臨檢、打擊不法。

詳見治安亮紅燈 高雄一夜3砍殺。

台大改變國際抗生素指南

台大醫院領先全球證實，臨床常用氟奎諾酮（Fluoroquinolone）類抗生素，六十天內服用三天以上，罹患高致死率的主動脈剝離、主動脈瘤風險恐高出二．七倍，研究不僅登上國際期刊，更成國內首例被美國食品藥物管理局引用警告的研究，改變抗生素使用指南！

詳見台大改變國際抗生素指南。

兩岸軍力加速失衡// 中國今年軍費5.4兆 台灣16倍

中國軍費年年成長，根據昨天出爐的中國政府工作報告，中國今年國防預算為人民幣一兆一八九八．七六億元（約新台幣五．四七兆元），比去年成長七．五％，顯示中共為貫徹總書記習近平「強軍」政策，仍大力發展軍備。至於台灣今年度國防預算為新台幣三四○四．七八億元，中國國防預算為台灣的十六倍，兩岸軍力失衡持續擴大。

詳見兩岸軍力加速失衡// 中國今年軍費5.4兆 台灣16倍。

蘋果日報

女學生控訴名教授 約會強暴 男方反駁：不實指控 她還主動聯絡

獨派健將，輔仁大學哲學系副教授沈清楷在2015年間，和系上學生A女發生性關係，A女出面控訴，當時遭沈約會強暴，此事在Dcard論壇曝光後，有3名女學生私訊與她聯絡，表示曾與沈交往過，A女認為沈嚴重違反教師倫理，應該離開教育界，沈則回應，已委託律師處理本案件，否認約會強暴等指控。

《蘋果》專訪 首度鬆口拼大位 吳敦義：保留萬分之一機會

國民黨總統初選打得火熱，新北市前市長朱立倫已經表態參選，立法院前院長王金平也將於明天舉行記者會正式宣布。另一天王、現任主席吳敦義是否參選，他閉口不談。吳敦義昨接受《蘋果》專訪時首度鬆口，5月總統黨內初選登記結束後，「就算『萬一我參與登記』，那我也應該邀請他們（登記參選者）出來商量」，《蘋果》追問是否投入總統大選，吳說：「我保留萬分之一的機會。」

聯合報

核四履約爭議 國際仲裁…台電判賠奇異49億元

我國核四廠一○三年四月封存，台電與設計核四廠反應爐機組的奇異公司爆發履約爭議，台電昨天發布重大訊息表示，奇異向國際商會（ＩＣＣ）提出仲裁聲請，歷經約三年審理，ＩＣＣ仲裁台電須支付奇異約一點五八億美元（約新台幣四十八點七四億元），奇異則需在限期內自費修復四項有瑕疵的服務及設備。

朱韓會一小時…朱稱我們不是對手 韓說手心手背都是肉

國民黨總統初選競爭激烈，表態參選總統的新北市前市長朱立倫昨天拜訪高雄市長韓國瑜，兩人閉門會談一小時。朱立倫說，韓國瑜做什麼他都支持，也相信他做什麼韓都支持，「我們絕對不會是對手」；韓國瑜則說，手心手背都是肉，「發自內心期待他心想事成」。

中國時報

太陽會后羿 朱韓相見歡：不會是對手

太陽會后羿！趕在前立法院長王金平明（7）日將宣布參選總統之際，爭取國民黨總統初選提名的朱立倫5日拜會高雄市長韓國瑜，會後強調「兩人不會是對手」，韓則在旁面露微笑。

秦良丰開心返鄉 盼年底能站起來

9個月奇蹟重生！去年從近1300英呎高空摔落地面的陸軍航特部下士秦良丰，9個月內從瀕死半癱到能夠自行進食、站立，復原良好堪稱奇蹟。秦良丰5日從台北三軍總醫院轉入國軍高雄總醫院繼續復健治療，好心情全寫在臉上，直說「好想家！滿高興的！」更許下目標，希望年底可以站起來。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/