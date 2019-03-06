03/06 各報重點新聞一覽

自由時報
治安亮紅燈 高雄一夜3砍殺
北中南大都會，治安亮紅燈！近來雙北市、台中市等連傳街頭大規模鬥毆、甚至超商擄人等聳人聽聞事件，昨更在高雄大都會一夜密集發生三件砍殺案，釀成七人受傷。警政署已要求嚴懲街頭暴力，不容許挑釁公權力行為；警政署長陳家欽並在視訊會議中，要求應立即以優勢警力處置壓制、究辦，事後還要「追查源頭、斬斷後患」，蒐報滋事者犯罪情資，並對易滋生事端場所加強臨檢、打擊不法。
台大改變國際抗生素指南
台大醫院領先全球證實，臨床常用氟奎諾酮（Fluoroquinolone）類抗生素，六十天內服用三天以上，罹患高致死率的主動脈剝離、主動脈瘤風險恐高出二．七倍，研究不僅登上國際期刊，更成國內首例被美國食品藥物管理局引用警告的研究，改變抗生素使用指南！
詳見台大改變國際抗生素指南。
兩岸軍力加速失衡// 中國今年軍費5.4兆 台灣16倍
中國軍費年年成長，根據昨天出爐的中國政府工作報告，中國今年國防預算為人民幣一兆一八九八．七六億元（約新台幣五．四七兆元），比去年成長七．五％，顯示中共為貫徹總書記習近平「強軍」政策，仍大力發展軍備。至於台灣今年度國防預算為新台幣三四○四．七八億元，中國國防預算為台灣的十六倍，兩岸軍力失衡持續擴大。
詳見兩岸軍力加速失衡// 中國今年軍費5.4兆 台灣16倍。
蘋果日報
女學生控訴名教授 約會強暴 男方反駁：不實指控 她還主動聯絡
獨派健將，輔仁大學哲學系副教授沈清楷在2015年間，和系上學生A女發生性關係，A女出面控訴，當時遭沈約會強暴，此事在Dcard論壇曝光後，有3名女學生私訊與她聯絡，表示曾與沈交往過，A女認為沈嚴重違反教師倫理，應該離開教育界，沈則回應，已委託律師處理本案件，否認約會強暴等指控。
《蘋果》專訪 首度鬆口拼大位 吳敦義：保留萬分之一機會
國民黨總統初選打得火熱，新北市前市長朱立倫已經表態參選，立法院前院長王金平也將於明天舉行記者會正式宣布。另一天王、現任主席吳敦義是否參選，他閉口不談。吳敦義昨接受《蘋果》專訪時首度鬆口，5月總統黨內初選登記結束後，「就算『萬一我參與登記』，那我也應該邀請他們（登記參選者）出來商量」，《蘋果》追問是否投入總統大選，吳說：「我保留萬分之一的機會。」
聯合報
核四履約爭議 國際仲裁…台電判賠奇異49億元
我國核四廠一○三年四月封存，台電與設計核四廠反應爐機組的奇異公司爆發履約爭議，台電昨天發布重大訊息表示，奇異向國際商會（ＩＣＣ）提出仲裁聲請，歷經約三年審理，ＩＣＣ仲裁台電須支付奇異約一點五八億美元（約新台幣四十八點七四億元），奇異則需在限期內自費修復四項有瑕疵的服務及設備。
朱韓會一小時…朱稱我們不是對手 韓說手心手背都是肉
國民黨總統初選競爭激烈，表態參選總統的新北市前市長朱立倫昨天拜訪高雄市長韓國瑜，兩人閉門會談一小時。朱立倫說，韓國瑜做什麼他都支持，也相信他做什麼韓都支持，「我們絕對不會是對手」；韓國瑜則說，手心手背都是肉，「發自內心期待他心想事成」。
中國時報
太陽會后羿 朱韓相見歡：不會是對手
太陽會后羿！趕在前立法院長王金平明（7）日將宣布參選總統之際，爭取國民黨總統初選提名的朱立倫5日拜會高雄市長韓國瑜，會後強調「兩人不會是對手」，韓則在旁面露微笑。
秦良丰開心返鄉 盼年底能站起來
9個月奇蹟重生！去年從近1300英呎高空摔落地面的陸軍航特部下士秦良丰，9個月內從瀕死半癱到能夠自行進食、站立，復原良好堪稱奇蹟。秦良丰5日從台北三軍總醫院轉入國軍高雄總醫院繼續復健治療，好心情全寫在臉上，直說「好想家！滿高興的！」更許下目標，希望年底可以站起來。
-
高雄大都會昨一夜密集發生3件砍殺案，釀成7人受傷，救護人員幫忙包紮傷口。（記者陳文嬋攝）
-
台大醫院急診醫學部醫師李建璋研究團隊的成果被美國食品藥物管理局引用發布警訊，改變抗生素使用指南。（記者林惠琴攝）
-
兩岸近5年軍事預算消長。
-
陸軍航特部下士秦良丰，去年5月跳傘演訓時意外墜地，一度心肺功能停止、幾近全癱，但憑著求生意志以及醫療單位救治，292天後已可在他人攙扶或使用輔具下行走。（記者張嘉明攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv