北門街景上日雜封面 黃偉哲想吸引更多年輕人來台南旅遊

2019-03-05 23:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼台南國華街登上日本雜誌封面後，今年男性時尚雜誌《POPEYE》4月號封面，也放上台南「北門路」街景，引起網友們熱議，台南市長黃偉哲今（5）日晚表示，《POPEYE》讀者主要是年輕族群，顯見台南也是日本青年旅遊的新潮流，將會再加強規劃設計年輕人旅遊路線，廣向國際宣傳。

黃偉哲表示，《POPEYE》雜誌擁有廣大年輕粉絲，相中台南街景作為封面，顯見台南旅遊魅力，不只有日本銀髮族愛來暖冬度假，更具有開發年輕人旅遊的市場潛力，將會再加強規劃設計路線及宣傳行銷，吸引更多國內外年輕人來台南旅遊。

北門路街景上封面，引發各界熱議，「設計發浪Designsurfing」臉書社群也分享貼文表示，台南不愧是マガジンハウス最愛！繼國華街上了兩次《BRUTUS》封面特集之後，這次城市男孩刊物《POPEYE》也看上台南魅力，4月號進行了台灣特輯，甚至開拔到台南採訪，更選擇了這張可說是每個台南人學生時代必去的北門路街景當成封面啦！

「設計發浪Designsurfing」提到，參與這次特輯製作的台灣受訪者有秋刀魚，台灣攝影師鄭弘敬也參與了部分特輯的攝影工作；真希望未來可以有更多台灣獨立工作者可以跟日本團隊展開各式各樣的合作。

據了解，日本「Magazine House」旗下具公信力的雜誌《BRUTUS》於2017年7月將台南「國華街」放上封面，不僅廣受好評更擁有亮眼銷售佳績，《BRUTUS》2018年推出「特別編集」第2彈，再度讓國華街登上封面，只是從日間改為夜景，並增加介紹墾丁、花蓮和太魯閣，還把台灣網友自製封面集合拼貼成大跨頁的「感謝台灣」廣告。

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