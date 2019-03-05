復興區爭取水源保育回饋金申請鬆綁 8日北上立院陳情

2019-03-05 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫1956年建庫、1964年啟用後，地處石門水庫水質水量保護區的桃園市復興區土地利用受到嚴格限制，舉凡土地建設、開懇及開發觀光等都受到影響。經濟部依據自來水法，訂定水源保育與回饋費基金，2016年起發放，不過，受到需搭配收據佐證及補助項目限制，近3年的發放比率僅50至70％，尤其是獨居老人、中低收入戶，常常因消費行為較弱或是提不出符合補助項目的收據，而未能領到回饋金，權益受損嚴重。

有鑑於復興區民實際請領回饋金額度有限，復興區長游正英與地方研議，預訂8日上午動員北上立法院陳情，希望能採取免收據且直接匯入帳戶方式，避免有區民領不到回饋金。另外，依據自來水法規定，水源保育暨回饋金發放金額佔自來水費總收入的5％，這次也希望水利署能考量石門水庫上游區民土地利用的限制及損害，酌予調高發放額度，讓石門水庫上游沿岸區民能充分受益。

對此，水利署副署長王藝峰說，水源保育與回饋費需專款專用，以往曾發生浮報或濫用人頭的弊端，審計部要求發放必須合乎條文規定，不過，原民立委孔文吉、高金素梅等人曾建議，針對部落生活貧困家庭，以此發放生活扶助金，水利署正準備請示審計部，希望修正水源保與回饋費支用表，增列生活扶助金為免收據項目，但待審計部同意才能施行。

游正英說，孔文吉、市轄不分區立委吳志揚，8日將在立法院召開石門水庫集水區上游水源保育與回饋費辦法之水質水量保護區內核銷簡政便民措施案公聽會，當天陪同北上的還有陳瑛、簡志偉、陳榮基3位山地原住民市議員及11位區民代表、10位里長。

這個回饋金發放對象為原設籍復興區區民，新遷戶需設籍滿6年始可申請；申請項目有健保補助、意外保險費、醫療支出、水費、電費、瓦斯費。

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