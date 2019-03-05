「恆春空氣」吸引腦神經外科醫生常駐 8旬老翁成功開腦重生

2019-03-05 22:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島急重症醫療缺乏，只要發生嚴重腦部外傷或腦內出血，通常只能轉送到其他醫院，恆春南門醫院上月用「恆春空氣」及重金禮聘腦神經外科醫師張哲浣常駐，上週為一名8旬老翁進行「當地首次」開腦清除血塊手術，老翁今康復出院慶祝重生，院方也期盼恆春首次常駐的腦神經外科，能拯救更多來不及轉診的偏鄉急重症患者。

這名83歲的吳老先生，年前不慎撞傷頭部卻不以為意，後來發現走路變慢、步伐變小、腰酸、頭暈等不舒服症狀，經南門醫院神經內科醫師李明診斷，察覺可能有頭部出血可能，經腦神經外科醫師張哲浣會診，確認吳先生頭部二側有硬腦膜下出血。

首次在恆春半島執刀的張哲浣說，雖然不是困難的開顱手術，但高齡患者腦部脆弱易出血，施行開顱手術，麻醉難度不小且術後傷口感染機率高，加上患者本身還有血管硬化、高血脂問題需克服，但患者及家屬相當信任，手術過程順利，患者不到三天就恢復正常，還主動要求要看報紙。

「能幫助更多車禍腦傷及腦出血患者！」恆春南門醫院副院長黃明典表示，經驗豐富的張哲浣醫師執行過上千次開腦手術，歷經高醫、榮總等醫學中心，重金禮聘外，利用恆春全年優良的空氣做誘因，吸引半退休狀態的張哲浣留在恆春生活，還自願在遊客、意外眾多的假日門診及值班，希望提供恆春半島優質且及時的急重症照護，鄉親不必再目送命危的腦出血患者奔馳百公里求救。

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