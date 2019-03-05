台灣燈會無人機配樂太好聽 臉書持續洗版

2019-03-05 21:35

〔記者李立法／屏東報導〕今年台灣燈會首度出現的無人機表演，令全國觀眾驚艷，除了超炫科技燈光效果吸睛外，悠揚悅耳的配樂更讓許多台灣民眾著迷不已，儘管燈會已經結束，連縣長潘孟安也透過臉書表示美麗的旋律還不斷在耳邊迴盪，網友們個個意猶未盡，讚爆粉專，持續在臉書洗版。

此次為無人機表演製作背景音樂的是2名30歲出頭的年輕人，分別是鄭乃銓與陳昱榮；其中陳昱榮是屏東縣政府第一屆圓夢計畫提案青年，當年縣府慧眼識英雄助他圓夢，一路鼓勵他在藝術上奮鬥，3年後換他協助縣府製作燈會音樂。

陳昱榮畢業於交通大學音樂研究所，擅長複合式媒材創作，2016年屏東縣政府推動青年圓夢計畫，鼓勵年輕人一展所長，當時陳昱榮報名參加提出菜市場聲音採集及展演計畫，獲得評審青睞。

同樣畢業於交通大學音樂研究所的鄭乃銓，曾擔任第27屆金曲獎入圍影片混音、第14任總統就職典禮重新編曲「美麗島」大合唱與2017世界大學運動會音樂編程等。陳、鄭兩人共同為無人機音作曲配樂，融合傳統弦樂與電子音樂，讓燈會觀眾回味無窮。

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