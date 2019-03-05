變天！週三起5天全台有雨 北部低溫下探15度

2019-03-05 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕明天（6日）受鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，各地天氣不穩且全台有雨，其中北部整天濕涼，低溫下探15度；中南部及花東白天相對溫暖炎熱，不過晚上仍偏涼，提醒民眾注意溫度變化，外出也請記得攜帶雨具。

中央氣象局預報，明天中部以北、東北部地區及澎湖、金門、馬祖均有陣雨或雷雨，以及局部大雨發生的機率；其他地區亦有局部短暫陣雨。

「天氣風險公司」指出，明天起，全台雨勢相當不穩定，預計將持續到週日甚至下週一（17、18日），民眾若有安排活動需多加留意；另外，全台氣溫自明天下半天起逐步轉涼，其中北部、東北部空曠區域到了週四、五（7、8日）清晨，低溫有機會下探12度。

氣溫方面，明天北台灣低溫約15度左右，高溫大約20至22度，全天濕涼；中南部及花東高溫約28至31度，相對暖熱，不過越晚也會越涼冷，低溫約18至19度。

紫外線方面，明天台東縣達過量級；雲林縣、嘉義縣市、高雄市、屏東縣、澎湖縣達高量級；其他區域均為中量級。

空氣品質方面，明天受降雨及風速增強影響，全台空氣品質穩定，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及馬祖、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏及金門為「普通」等級。

氣象局也提醒，明天中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有8至9級強陣風，沿海風浪較大，請民眾到海邊活動時注意安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/