台美合作設癌症實驗室 解析肺癌基因突變差異之謎

2019-03-05 20:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕肺癌在台灣、美國都是癌症死亡率之冠，但台美病患的癌症基因突變不同，為了探究差異，美國國家衛生研究院癌症研究所首度與台灣合作開設實驗室，與陽明大學、台北榮民總醫院等攜手，要解開基因謎題、發展精準醫療。

陽明指出，美國國家癌症研究所肩負基礎研究、新藥研發重任，為了探究東西方人種的癌症基因差異，由對台友好的前紐約州眾議員索拉茲同名基金會支持下，從前年起便來台尋覓合作夥伴，最終決定與榮總、陽明攜手，首設台美合作實驗室，今天美方派員來台正式簽約。

陽明表示，肺腺癌是台、美肺癌病患的主要罹患類別，但在基因突變上，兩地卻有明顯差異，如台灣多數病患有EGFR（上皮生長因子接受器）基因突變，而美國病患EGFR基因突變比例則明顯較低，而基因突變會影響醫師臨床治療的策略及標靶藥物，這次台美合作，聚焦在肺癌基因體與表關基因差異的研究，盼解答並發展更精準的臨床治方。

合作案中，美國派出該所的胸腔及胃腸道腫瘤部門的主任施倫普，台灣則出動如專長腫瘤分子生物學的陽明副校長楊慕華，以及鑽研腫瘤幹細胞的教授邱士華，加上肺癌精準醫學專家周德盈等，雙方學者要針對不同人種間腫瘤特性的差異，進行包含腫瘤免疫學、癌症幹細胞、精準醫學的研究。

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