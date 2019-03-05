湖口交流道聯絡道拓寬用地計畫 獲行政院核定

2019-03-05 22:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉公所爭取中央8800萬元補助，拓寬國道1號湖口交流道特定區聯絡道路，希望提供新竹工業區上班族更便利又安全的捷徑；歷經1年多的溝通協調，用地計畫終於獲得行政院核定，工程也在日前順利發包，爭取年底完工。

湖口和新豐地區許多新竹工業區的上班族，為節省車程，選擇由台1線新興路838巷接湖口交流道聯絡道光華路65巷捷徑，接光華路進入工業區到公司，即可避開台1線車潮，不用繞遠路走三民南路陸橋；但這條巷道蜿蜒又狹窄，只有4到7公尺寬，尖峰時段十分壅塞，且會車困難，讓用路人抱怨連連。

湖口鄉長林志華表示，公所為此研擬國道1號湖口交流道特定區聯絡道路拓寬工程計畫，向中央爭取經費。2017年8月獲內政部營建署納入「新竹生活圈道路」，含用地徵收補償和工程費，合計約1億1000萬元，中央補助80%，公所配合20%，全長約760公尺，將拓寬為12公尺道路，雙向各一條汽、機車道。

湖口鄉公所工務課長黃乾祥表示，公所以公告現值辦理用地徵收，經召開說明會，40名地主多數同意提供用地，少數地主則爭取以私有地換得緊臨的公有地。公所為提高土地使用效益，節省公帑，提出國有非公用不動產使用計畫書積極協調，終於在去年11月30日獲行政院准予辦理；國防部軍備局也在今年元月8日，同意撥用所管的4筆土地來配合地方建設。

黃乾祥說，聯絡道路拓寬工程於上月底發包，工期300個日歷天；施工同時，公所將持續與財政部國有財產署協調辦理國有地申請撥用，爭取如期在12月中旬完工，以提供用路人更加便捷又安全的道路環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/