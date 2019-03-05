醫訊》全台唯一智能行動醫療車啟用 雲端上傳追蹤評估

2019-03-05 22:02

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄榮總與日月光集團攜手打造全台唯一「智能行動醫療巡迴車」，今天舉行捐贈儀式，總價1500萬元的行動醫療車，不僅可提供4癌篩檢、高階胸部X光、骨密度及肌少症等精密篩檢，還結合雲端功能，即時上傳影像回院，長期追蹤患者健康情況。

高雄市長韓國瑜也出席捐贈儀式，與高雄榮總院長劉俊鵬、日月光集團行政長汪渡村、日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮等人一起宣布「智能行動醫療巡迴車」啟用。

韓國瑜致詞時說，司儀介紹他是「讓我們發大財的市長，我很不好意思，好像我銅臭味很重！」其實發大財只是手段，目標則要投資教育及照顧弱勢族群，他感謝日月光捐贈醫療車，造福偏鄉地區民眾健康。

劉俊鵬說，總價超過1500萬元的高階「智能行動醫療巡迴車」，以移動式醫院為主軸，提供長照守護、高齡健檢、成人健檢、肌少症、衰弱症、骨密檢測等多項先進設備。

劉俊鵬說，未來配合任務出車，連結乳房攝影車、子抹車，並提供成人健檢、老人健檢及4癌篩檢等完善服務，另有多國語言翻譯能產生多元語言健檢報告，服務外國朋友和新住民等，將帶給市民更多全新有感的醫療服務體驗。

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