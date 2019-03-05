超正雙胞胎姊妹比基尼照曝光 網狂喊：我全都要！

2019-03-05 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕太美了！日前有粉專分享了一張雙胞胎姊妹身穿比基尼，並肩坐在泳池邊的照片，讓網友看了高呼「我全都要」！

臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」在昨（4）日分享了一張雙胞胎姊妹照片，只見姊妹倆身穿黑色比基尼，並肩坐在泳池邊，露出白皙皮膚與勻稱好身材，同時，2人也不忘回頭露出勾魂眼神，讓網友看了全部被迷得神魂顛倒。

網友也紛紛留言表示「超正」、「就是所有證件可以用同一個」、「分不出誰是誰」、「老公要怎麼分辨？」「買一送一」、「雙重享受」、「所有男人一生的夢想啊」、「我全都要！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/