心真的會碎！ 瑞士專家研究：腦袋「傷」你的心

2019-03-05 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕心是真的會碎！人在傷心過度、極端憤怒或是興奮等情緒高漲的情況下，會感受到胸口疼痛，前往就醫卻又可能檢驗不出來。這就是俗稱的「心碎症候群」（Broken Heart Syndrome），學名「章魚壺心肌病變」（Takotsubo Cardiomyopathy）。瑞士科學家研究相信，這可能是你的大腦「弄壞」了你的心。

據《BBC》報導，長久以來醫界對「心碎症候群」這個罕見的症狀了解不多，只知道成因是患者經歷了壓力太大或情緒起伏過於劇烈的事件。《BBC》援引《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）的報告指出，大腦對於壓力的反應，可能是此症狀的成因之一。

「心碎症候群」又名「章魚壺心肌病變」，是指患者病發的心臟形狀類似日本的一種壺具，根據該研究指出，可能是休克所引發的併發症。這種病變與血管阻塞所引發的心臟病，成因不同，但症狀類似，都為胸腔疼痛及呼吸困難。這樣的損傷可能是暫時的，心臟的肌肉將會在幾天、幾週或幾個月內復原，但對於部分人而言，它也可能致命。

根據統計，英國每年約有2500起此類病歷，更詳細的成因目前仍在研究中，但專家相信它與人體受到壓力而產生的荷爾蒙有關，例如腎上腺素。

蘇黎世大學醫院的卡德里醫師（Dr Jelena Ghadri）及同事們觀察15名「心碎症候群」病患發作時的腦內變化，對比其它39名健康的人，能夠看出顯著的差異。病患負責管理情緒及生理反應之大腦區塊間的交流明顯地減少，這是人腦中負責處理、應對壓力的區域。

卡德里醫師表示：「情緒是在腦中處理的，可以理解這個症狀起因於腦，而顯現在心臟上。」雖然兩者間確切的連通方法仍未完全被釐清，但英國心肌病變關懷慈善組織Cardiomyopathy UK的執行長羅斯（Joel Rose）說：「這是一個極為重要的研究，我們可以對這個常常被忽視的心肌病變有更深層的了解，揭開它謎團般的面紗。」

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