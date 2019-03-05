醫病》痘痘1個拳頭大？原來是驚人粉瘤

2019-03-05 21:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投50歲男子，去年起覺得下巴長了顆痘痘，放著不管竟變得愈來愈大，甚至比雙下巴還腫，雖無不適感，但已影響到外觀，衛福部南投醫院確診為粉瘤，開刀將拳頭大粉瘤取出，清除粉瘤皮下囊壁，降低復發機率與感染風險。

目前支援南投醫院的國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，粉瘤是在皮膚上的良性囊腫，身體上任何部位皆有可能形成，粉瘤與青春痘的外觀有些類似，但粉瘤不會自行消腫。

若身體出現粉瘤，切勿自行擠壓，雖然擠出分泌物可能會稍微消腫，但因皮膚底層仍有囊袋，只要老廢角質慢慢堆積，仍有復發機會，倘若不影響生活品質，通常不用理會，可與粉瘤和平共存。

日前南投則有50歲男子，近1年來下巴粉瘤腫得比雙下巴大，大小有如1個拳頭，因明顯影響外觀，在家人建議下就醫診治，透過手術取出粉瘤，清除皮下囊壁後，外觀逐漸恢復正常，也降低復發機率。

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