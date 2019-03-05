廢棄蚵殼變黃金 澎湖縣府碎石機進駐講美

2019-03-05 19:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域因無重工業汙染，蚵肉甜美，成為養殖主力，馬公菜園及白沙城前等都是重鎮，但蚵殼處理成為頭痛問題，近年來菜園已發展出蚵殼藝術，堆積在講美的蚵殼塚，縣長賴峰偉今日巡視白沙鄉，允諾提供碎石機解決問題。

今日賴峰偉偕同議員魏長源、秘書長胡流宗、民政處長成萬貫、白沙鄉長宋萬富、白沙鄕代表會主席吳正利，前往後寮、講美關心地方建設，首站抵達興建中的後寮生命紀念館，由於經費仍不足1千萬元，賴峰偉允諾協助，早日讓白沙先人有安身立命之處。

隨後，賴峰偉前往講美「OK公園」勘查長年堆積的廢棄蚵殼堆。由於白沙鄕內海水質清澈，講美、城前、中屯村養殖的牡蠣肉質鮮甜、肥美，遠近馳名，但大量廢棄蚵殼長期囤積在講美南面海堤旁，經陽光曝曬，蚵殼散發惡臭，影響環境衛生，同時堆積如山的蚵殼也成了一座山，破壞美觀。

白沙鄕長宋萬富表示，白沙鄕垃圾掩埋場已漸飽和，無法再容納大量蚵殼，他建議運用環保署補助的碎蚵殼機，在蚵殼堆旁的空地就近磨碎蚵殼，可供建築土方及飼料配方使用，可讓蚵殼廢棄物變黃金，同時馬公菜園成功經驗，將蚵殼製作成藝術品，成為當地特色，也是可供借鏡的經驗。賴峰偉當場指示胡流宗協助處理後續問題，改善環境品質。

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