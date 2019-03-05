鯤喜灣樂活文化季體驗、遊程及美食活動開放報名囉

2019-03-05 19:28

〔記者王俊忠／台南報導〕2019鯤喜灣樂活文化季，將於3月23、24日展開，今年以「地方文化」、「體驗活動」及「灣裡美食」為3大主軸，提供各式體驗遊程並邀請美食作家王浩一老師主持美食講座，推出限時美食券促銷活動，歡迎到南區區公所臉書粉絲團或上https://goo.gl/UekDtD 查詢及報名。

灣裡地區眾多美食遠近馳名，今年以「食灣夥集」口號，歡迎各地饕客「作夥到灣裡吃美食」！本次由王浩一老師在3月17日與4月13日兩天，以灣裡美食為題舉行「他山之石，他鄕之食」講座。超過30個灣裡商家共同推出「灣裡美食券」，藉由折扣與聯合行銷，讓造訪遊客能大口享用灣裡美食，這兩項活動於3月15日同步開賣。此外，這次融合地方小吃和辦桌文化，推出不一樣的在地風味餐菜色，美食系列活動將準備各式在地小吃，喜愛美食的朋友絕對不能錯過。

在地方文化與體驗活動規劃上，灣裡地區推出「舢筏生態遊」、「馬車濱海遊」及「田園瓜牛樂」3套遊程，提供觀覽二仁溪生態、搭乘馬車遊親水公園與田間採地瓜坐牛車等多樣選擇，各個遊程也包含有趣的地方體驗，在玩樂參與過程，更加瞭解鯤喜灣特色。

喜樹社區規劃「喜樹小旅行」與「喜樹體驗趣」兩項遊程，除賞析萬皇宮國寶級匠師建築工藝與老街古厝巡禮外，另推出限量紅龜粿製作與竹藝職人陳榮五老師竹藝DIY等富有在地色彩的體驗活動，希望大小朋友親身感受最老文創團隊的文化傳承與樂趣。「鯤鯓小旅行」遊程則帶領遊客欣賞194巷藝術巷弄，走海景天橋眺望海景，並巡禮隱藏漁村中的安默麗提琴工廠。

南區區長朱棟表示，不想錯過豐富體驗遊程的朋友們，請趕緊到公所臉書或上「Beclass」網站搜尋「2019鯤喜灣」，挑選喜愛的遊程參加，3月23、24日期待與您一同「逗陣」。

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