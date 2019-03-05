東勢區泰安宮新丁粄 年年第一

2019-03-05 19:25

〔記者歐素美／台中報導〕東勢區泰安宮新丁粄，年年在台中市新丁粄節中拿第一！廟裡並有一個巨大的新丁粄模，可製作100多台斤重的新丁粄，因實在太重，四人抬不動，每年印製新丁粄時，還需出動天車吊起粄模印製，十分厚工，新丁粄內餡並採用大花豆及添加特殊食材製作，成為致勝的秘密武器，每年廟方都會在元宵節時製作巨型新丁粄，祭拜中壇元帥後分食信眾吃平安。

家裡有新生兒或娶媳等喜事，就會製作新丁粄分享親友喜悅是東勢客家習俗，東勢區每年元宵都會舉辦新丁粄節，由各宮廟製作新丁粄，進行「鬥粄」（新丁粄比賽）。

東勢泰安宮主委羅吉煜表示，「鬥粄」評比重點包括新丁粄的重量、外觀及口感，泰安宮從市府舉辦新丁粄節開始，連續四年拿下第一，為禮讓其他宮廟有冠軍的機會，曾停賽三年，今年因新市長上任才重出江湖比賽，結果一樣拿第一。

羅吉煜說，泰安宮「鬥粄」第一，歸功於委員向心力及中壇元帥好勝，最主要的是捨得花錢，以牛樟木製作粄模，因牛樟木不易變形，印製出來的新丁粄也比較美麗，但價格不菲，一般比賽的新丁粄重量約65台斤重，但可隨比賽略有加減，該廟製作的新丁粄，內餡採用大花豆，並添加許多天然食材，是致勝的秘密。

除了競賽用的新丁粄模，廟裡並有一具可印製100多台斤巨型新丁粄的粄模，也是該廟「鎮殿之寶」。巨型新丁粄模因重量很重，四人抬不動，廟方每年於元宵節印製新丁粄時都要動用天車吊起粄模，再壓製成形，十分厚工，經在廟裡祭拜中壇元帥後，再切一切，給信眾分食吃平安。

為延續客家這項傳統，廟裡並組成新丁粄會，只要會員家中娶媳或添丁，就要製作每個5台斤或10台斤重的新丁粄發送給其他會員，廟方也會補貼部分經費，分享喜悅。東勢區農會總事田士欣也是會員，日前田士欣第三個孫子誕生，就特別製作10台斤重的新丁粄，與40多名會員一起分享「做阿公」的喜悅。

泰安宮具有100多年歷史，921地震倒坍後重建，是東勢區廣興、上新及泰昌3里信仰中心，市長盧秀燕選前特別備三牲到場參拜，允諾當選後再回該廟還願，今天即履行承諾，到廟裡參拜，表示中壇元帥十分靈感、神威遠播。

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