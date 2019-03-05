老兵搭建土城「路中屋」 居民怨影響交通盼快拆

2019-03-05 18:10

〔記者邱書昱／新北報導〕位在新北市土城區中州路27巷34號一處「路中屋」，是由1945年隨國民黨撤退來台的老兵興建，隨著老兵凋零已沒有人居住，而屋子剛好在道路中央，附近居民抱怨影響交通外，也成為大家口中的鬼屋，新北市議員林金結今天前往會勘，邀集新北市相關局處，希望能夠盡速拆除。

這棟建築是當初在1945年國民黨撤退來台時的老兵所搭建，剛好屋子又是在兩條道路的中間，容易造成交通視線的死角，且已沒有人居住，居民希望能夠拆除。林金結表示，其實在台北縣時期就有意要拆除，當時土城區公所代表會編列的經費先挪用到其他事項，因此房子也擺放13年，升格之後也還沒有處理。

林金結說，由於當初老兵蓋屋時沒有使用執照，等同違章建築，「路中屋」的兩側都是狹窄道路，影響到交通之餘，空屋也成為民眾口中的鬼屋。對此，地政局指出，確認屋子範圍，上頭共有五筆地號，都是私人公司產權。

城鄉發展局表示，該地段確認為8米計畫道路，若要開闢成道路，土地所有權人需要自己拆除建物，若是道路徵收部分，則由新建工程處編列預算徵收並開闢道路。

新建工程處用地科長李方谷說，由於路段為8米計畫道路，如果有阻礙通行將依「瓶頸專案」辦理，目前會和地主、屋主談協議價購，談妥價格後再收購土地並進行拆除工程。

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