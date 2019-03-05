社區關懷據點佈建提前達標 苗栗縣長：今年再增10座

2019-03-05 15:35

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣65歲以上高齡人口佔全縣總人口數16%，縣政府原預定今年完成布建125個社區關懷據點，但配合衛生福利部長照政策調整，縣內17座C級長照社區巷弄站近期擴增兼具社區關懷功能，使全縣據點達130座；縣長徐耀昌表示，今年力拼再增10個據點，希望成為全國長照績優模範大縣。

苗縣高齡人口達8萬7863人，長照需求刻不容緩，今年原預定全縣設置124座據點，截至2月完成113座，但因應中央政策變動，17座C級長照站擴增據點服務，使得全縣據點數於今日達到130座，提前「超標」，徐耀昌指示調高目標至140個據點，使長照服務更加普及。

而目前有提供共餐服務的據點共122座，縣府今年首度運用公益彩券盈餘加碼補助每月5000元共餐津貼，若每周一至五皆有共餐的據點，最高每月可獲6萬5000元補助及一名額人事費用。徐耀昌說，已指示衛生局安排營養師至共餐據點提供健康飲食指導，盼讓所有長輩吃出健康。

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