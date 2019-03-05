竹市三民國小復興樓危樓拆除重建動工 拚明年六月底完工

2019-03-05 15:02

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市三民國小復興樓危樓日前拆除後，今天舉行拆除重建動土典禮，市府共投入1.5億餘元經費，將打造「社區化」的全新校舍，建築師也針對東北季風帶來的雨水影響，配置雨水回收系統並增強空氣熱對流，牆面則採共享牆面，提供學童互動學習空間，未來也會開放社區居民共享，預計明年6月底完工。

新竹市府教育處表示，1958年興建的三民國小復興樓，無地樑設計且耐震係數低於1，有危樓之虞，2年前就停止使用，此次拆除復興樓重建後，不僅將安全性不足的校舍拆除，更透過重建增加學校教室數量，並導入綠建築概念，增強熱空氣對流、降低東北季風對學童上課的影響，並豐富學校的教學資源。

市長林智堅說，上任後推動的新校園運動，已投入超過34億元，包含興建兩所新學校，及含三民國小復興樓在內的22棟校舍，此次復興樓拆除重建，將加強與整體景觀及外部社區聯結性，提供成為社區民眾共享的休憩空間。

林智堅說，復興樓重建要克服不少環境的限制與需求，也感謝林柏陽建築師獲評選用心設計新校舍，期待完工後，成為孩子最棒的學習空間。

市府工務處表示，三民國小復興樓拆除重建後，將蓋建成地上4層，有26間教室、電腦教室和檔案室及健康中心的新校舍，共投入1.5億餘元，預計明年6月底完工，希望趕上明年新學年度啟用。

陳武龍說，復興樓拆除重建後，除安全性提高，完工後的復興樓也會做為連接校園的橋樑，在地面層留設多個穿越的廊道，增加學習區、夢花園與前溪樓、操場的連結，改善學童的通學路線，新增鐵道路的通學出入口，同時提供社區居民更多共享空間。

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