癌細胞會集體遷徙 中研院團隊找到頭頸癌轉移惡化關鍵

2019-03-05 15:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕中研院基因體中心研究團隊發現癌細胞有成群結隊移動的習性；研究人員發明癌細胞捕捉器平台（CMx平台），可及早發現癌細胞的遷徙。

中央研究院基因體中心研究員張瑛芝、台北榮總醫師暨陽明大學教授楊慕華研究頭頸癌轉移，發現癌細胞有成群結隊移動的習性，並由「claudin-11」蛋白扮演糾集群眾的角色。

張瑛芝發明的癌細胞捕捉器平台（簡稱CMx平台）成為本研究檢測利器，只需要用2 c.c.的血液，即可測出患者血液中的癌細胞數量。

研究團隊花了超過4年時間研究，臨床數據顯示，當血液中的頭頸癌細胞是多顆集結的狀態時，轉移至患者肺部的嚴重性明顯成正比，對於癌細胞的集體遷徙是頭頸癌轉移惡化關鍵。

研究團隊表示，透過老鼠及人體實驗證明，頭頸癌細胞分裂時，經由snail轉錄因子產生的claudin-11蛋白，會「糾集群眾」把癌細胞集結在一起。

研究團隊確認血液中癌細胞集體遷徙的轉移習性，而「CMx平台」未來用在檢測頭頸癌和治療後的追蹤上，應可成為預後的照顧利器。

這項研究成果已載今年一月下旬刊登在國際期刊《Nature Cell Biology》。

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