600公頃高接梨旱災受損 苗栗梨產量恐減半

2019-03-05 14:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣高接梨為地方重要農特產品，但今年遭逢暖冬少雨，導致梨穗嫁接存活率大受影響，根據苗栗縣政府農業處統計，縣內高接梨穗受災面積超過600公頃，佔總種植面積的30%，目前已開放申請每公頃6萬元補助，而三灣鄉農會評估，今年產量恐銳減5成，嚴重衝擊農民收入。

苗栗縣高接梨總種植面積約1500公頃，年產值超過20億元，但高接梨種植不易，去年果樹嫁接期遇上寒害導致損失慘重，今年又逢暖冬乾旱影響梨穗存活率。

農業處長陳錦俊表示，初步估計全縣高接梨受損面積逾600公頃，由於各品種梨穗價格不同，再加上人工嫁接等成本難以衡量，確切損失金額難以估計，縣府配合農委會旱災農損補助，前日開放果農申請，每公頃補助6萬元。

三灣地區梨農表示，梨園位處丘陵地，土壤水分不足，即便想引水灌溉但受限水庫水量不足，也難解燃眉之急；三灣鄉農會評估，今年因為少雨，農民不管嫁接哪一種梨穗，成功率都不高，依照目前的結果狀況，預期今年產量將減產5成，勢必衝擊農民今年的整體收入。

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