彰商人創舉！師生助真善美家園愛心牆留印記

2019-03-05 14:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化高商走過80個寒暑，下個月（4月）13日將過80歲校慶生日，校方舉辦「送愛到真善美家園」活動，讓在校生和校友一起播種善根，學生10元、老師100元自由樂捐，眾志成城單日就募得20萬元，校方今把這筆善款送到桃園市真善美家園，讓愛散播開來。

校長粘淑真表示，學校希望讓彰商人過個有意義，且不一樣的生日，因而想出捐錢行善的慶生方式，而這個構想來自於彰商校友會前理事長鐘連在，鐘理事長每年過生日都會捐10 萬元給彰商清寒受獎學生，行善過生日捐款幫助學弟妹，行之多年。

校方選擇送愛給真善美家園其實也有淵源，粘淑真說，真善美家園是一所專門照顧老憨兒的家園，創辦人胡得鏘是彰商傑出校友，他懷抱飲水思源的情感，積極參與校友會活動，原本預計接任台北彰商校友會理事長，未料卻罹癌過世，他的夫人謝秀琴繼承遺志，持續照顧老憨兒的志業，並成立胡得鏘紀念獎學金，每年提供2名共3萬元獎學金給彰商學生，獲獎學生需到家園志工服務3天，體驗照顧老憨兒的辛勞。

粘淑真表示，真善美家園接受各界的資源挹注，捐款牆上刻有許多捐贈者的芳名，舉辦送愛活動之前，她希望彰商人的愛心不輸人、更不應該缺席，原本目標募捐10萬元以上，以彰商校徽為圖騰，在捐款牆留下彰商人捐款送愛心的印記，沒想到，活動獲得師生熱烈響應，單日就募得20萬元，不僅達標還超標。

不少學生說，沒想到小小10元銅板可讓彰商人校徽，印記在真善美家園的愛心牆，好有成就感！也有老師說，師生、校友、家長一起為校慶作愛心，稱得上校慶創舉。

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