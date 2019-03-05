台灣燈會大成功 屏東縣一度不想承辦

2019-03-05 14:25

〔記者侯承旭／屏東報導〕2019台灣燈會於3月3日閉幕，創下1339萬人次參觀的輝煌紀錄，事實上，屏東縣政府一度猶豫要不要承辦。

屏東縣政府原本爭取的是2018台灣燈會，當時嘉義縣政府也遞件爭取，縣長潘孟安率隊北上向交通部觀光局簡報，訴求「屏東是唯一未承辦台灣燈會的西部縣市」；當時嘉義縣長張花冠也在同一天抱病坐輪椅出席簡報，兩位縣長都展現「志在必得」的決心。

面對潘孟安與張花冠的強勢爭取，交通部觀光局於2017年初宣布，2018台灣燈會由嘉義縣承辦、2019台灣燈會由屏東縣承辦。

對此結果，潘孟安曾質疑「屏東爭取的是2018，卻得到2019」。

潘孟安認為2018年底有縣市長選舉，選舉結束後馬上要辦2019台灣燈會，招募志工、募款都很困難，何況「2018選舉，誰當屏東縣長都不知道」，貿然接下2019台灣燈會風險不小。

經交通部與屏東縣政府溝通近半年後，2017年7月，潘孟安才點頭承辦2019台灣燈會，並馬上指示縣府各局處展開分工，全力籌備，歷經一年多的努力，終於讓原本不看好的2019台灣燈會在歷史留名。

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